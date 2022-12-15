RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона: уже 2 погибших

Фото: оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона (иллюстрация/t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 15 декабря, российские оккупанты снова атаковали центр Херсона. Уже известно о двух погибших.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера. Есть информация о 2 погибших", - рассказал он.

По его словам, на месте работают экстренные службы.

Как сообщалось, жители освобожденного Херсона сообщали о звуках взрывов 15 декабря. В области не объявляли воздушную тревогу.

Напомним, в среду, 14 декабря, российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА. Повреждены два этажа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон