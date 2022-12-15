Оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона: уже 2 погибших

В четверг, 15 декабря, российские оккупанты снова атаковали центр Херсона. Уже известно о двух погибших.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера. Есть информация о 2 погибших", - рассказал он.
По его словам, на месте работают экстренные службы.
Как сообщалось, жители освобожденного Херсона сообщали о звуках взрывов 15 декабря. В области не объявляли воздушную тревогу.
Напомним, в среду, 14 декабря, российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА. Повреждены два этажа.
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