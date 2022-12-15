Оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона: уже 2 погибших

В четверг, 15 декабря, российские оккупанты снова атаковали центр Херсона. Уже известно о двух погибших.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера. Есть информация о 2 погибших", - рассказал он.

По его словам, на месте работают экстренные службы.