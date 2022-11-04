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Окупанти знову завдали ракетного удару по Миколаєву: названі наслідки обстрілу

Фото: окупанти знову завдали ракетного удару по Миколаєву (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Учора ввечері біля 23:30 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Ворог застосував комплекси С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Сенкевича в Telegram.

Російські війська обстріляли один із районів міста. Внаслідок чого зруйновано одне складське приміщення, ще на одному виникла пожежа. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати спалах.

Крім того, ворог пошкодив адміністративну будівлю та припарковані поряд автомобілі.

Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Фото: наслідки ракетного удару по Миколаєву (Telegram)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти в ніч проти 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники були збиті українськими захисниками.

Також ще одного іранського безпілотника було знищено українськими силами протиповітряної оборони над Львівською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Миколаївракетный удар