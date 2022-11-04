Оккупанты вновь нанесли ракетный удар по Николаеву: названы последствия обстрела

Российские войска обстреляли один из районов города. В результате чего разрушено одно складское помещение, еще на одном возник пожар. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Кроме того, враг повредил административное здание и припаркованы рядом автомобили.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: последствия ракетныого удара по Николаеву (Telegram)