Окупанти знову вивезли українське зерно з окупованого Маріуполя, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

"Загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС розповіли про сам процес. За їх інформацією, ворог збирає зерно у місцевих аграріїв через шантаж.

"Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його", - уточнив ресурс.

В кінці публікації Центр національного спротиву зазначив, що такі дії РФ є частиною її політики з пограбування українських ресурсів на окупованих територіях, що призводить до значних економічних втрат для України і посилює гуманітарну кризу в регіоні.