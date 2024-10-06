Оккупанты снова вывезли украинское зерно из оккупированного Мариуполя, - ЦНС

По данным информационного ресурса, очередная партия объемом 8 тысяч тонн зерна была вывезена из Мариуполя в один из российских портов.

"Общий объем украденного и перевезенного украинского зерна через Мариупольский порт в этом году уже превысил 180 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС рассказали о самом процессе. По их информации, враг собирает зерно у местных аграриев через шантаж.

"Здесь российские оккупанты прибегли к примитивной системе сбора зерна, которая предполагает наличие так называемого государственного оператора, который по фиксированной цене, ниже рыночных, собирает зерно у фермеров и перепродает его", - уточнил ресурс.

В конце публикации Центр национального сопротивления отметил, что такие действия РФ являются частью ее политики по ограблению украинских ресурсов на оккупированных территориях, что приводит к значительным экономическим потерям для Украины и усугубляет гуманитарный кризис в регионе.