Оккупанты снова вывезли украинское зерно из оккупированного Мариуполя, - ЦНС

Российские оккупанты продолжают воровать и вывозить зерно из Украины. В частности, это вновь случилось в оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, очередная партия объемом 8 тысяч тонн зерна была вывезена из Мариуполя в один из российских портов.
"Общий объем украденного и перевезенного украинского зерна через Мариупольский порт в этом году уже превысил 180 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЦНС рассказали о самом процессе. По их информации, враг собирает зерно у местных аграриев через шантаж.
"Здесь российские оккупанты прибегли к примитивной системе сбора зерна, которая предполагает наличие так называемого государственного оператора, который по фиксированной цене, ниже рыночных, собирает зерно у фермеров и перепродает его", - уточнил ресурс.
В конце публикации Центр национального сопротивления отметил, что такие действия РФ являются частью ее политики по ограблению украинских ресурсов на оккупированных территориях, что приводит к значительным экономическим потерям для Украины и усугубляет гуманитарный кризис в регионе.
Напомним, на днях ЦНС сообщил о том, что в захваченном Мариуполе враг начал строительно большого рынка сельскохозяйственной продукции. Однако на самом деле это будет центр для вывода краденного украинского имущества.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.
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