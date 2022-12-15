Окупанти знову вивезли дітей із захоплених територій України

Як пише ЦНС, нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєроднецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей. При цьому тривають тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове “лікування” у так звані дитячі табори.

"Звичайно, це виглядає як добрі наміри, але насправді "оздоровлення" - це лише підстава для вивезення дітей до РФ та подальшого промивання мізків", - йдеться у повідомленні Центру.

За даними ЦНС, дітей потім не повертають батькам, поки ті самі не приїдуть за ними. А далі родину не випускають назад, бо на тимчасово окупованих територіях України росіяни ввели воєнний стан.

"У кращому випадку, дітям у таборі просто пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою", - підкреслює ЦНС.

Центр національного спротиву закликає батьків бути уважними і просить їх виїхати з тимчасово окупованих територій, аби не ставати заручником ворога.