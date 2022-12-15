UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову вивезли дітей із захоплених територій України

Фото: окупанти вивезли 40 українських дітей з Лисичанська і Сєвєродонецька (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти продовжують під різними приводами депортувати українських дітей на територію Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як пише ЦНС, нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєроднецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей. При цьому тривають тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове “лікування” у так звані дитячі табори.

"Звичайно, це виглядає як добрі наміри, але насправді "оздоровлення" - це лише підстава для вивезення дітей до РФ та подальшого промивання мізків", - йдеться у повідомленні Центру.

За даними ЦНС, дітей потім не повертають батькам, поки ті самі не приїдуть за ними. А далі родину не випускають назад, бо на тимчасово окупованих територіях України росіяни ввели воєнний стан.

"У кращому випадку, дітям у таборі просто пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою", - підкреслює ЦНС.

Центр національного спротиву закликає батьків бути уважними і просить їх виїхати з тимчасово окупованих територій, аби не ставати заручником ворога.

Вчора, 14 грудня, РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

Крім того, окупанти намагаються якомога швидше провести паспортизацію місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України, бо гадають, що це виправдає захоплення ними цих регіонів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що війська РФ на тимчасово окупованих територіях намагаються за допомогою підкупу залучити людей пенсійного віку до співпраці.

Додамо, що з 1 січня на окупованих територіях Луганської області ворог збирається вивести з обігу гривню. Раніше ми повідомляли про аналогічне злочинне рішення окупантів у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиДонбасОкуповані території