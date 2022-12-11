Війська РФ намагаються підкупити пенсіонерів для співпраці з колаборантами, - Генштаб

Війська РФ на тимчасово окупованих територіях намагаються за допомогою підкупу залучити людей пенсійного віку до співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що колаборанти пропонують доплати у розмірі 10 тисяч рублів, а також обіцяють нараховувати велику зарплату лояльним місцевим жителям, які погодились працювати в установах так званої окупаційної влади.

Крім того, окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи продовжуються у Мелітопольському районі Запорізької області. Також оборот торгових мереж поступово вилучається українськими гривнями, населення змушують переходити на російські рублі.