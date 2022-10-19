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Росіяни за день знищили три енергетичні об'єкти, - Зеленський

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 23:15
Росіяни за день знищили три енергетичні об'єкти, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Протягом 19 жовтня 2022 року російські війська своїми ударами знищили три об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Протягом місяця збито 233 "Шахеди" та десятки ракет. Тільки сьогодні і лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Дякую, хлопці, за відмінну роботу! Є результати і в інших напрямках", - наголосив він.

Також, за словами Зеленського, сьогодні влучили в критичну інфраструктуру.

"За цю добу три енергетичні об'єкти були знищені ворогом", - додав президент.

Нагадаємо, через російські удари завтра по всій Україні можливі віялові відключення світла.

В "Укренерго" пояснили, якою буде їхня тривалість та де шукатиме докладну інформацію.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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