Росіяни за день знищили три енергетичні об'єкти, - Зеленський
Протягом 19 жовтня 2022 року російські війська своїми ударами знищили три об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Протягом місяця збито 233 "Шахеди" та десятки ракет. Тільки сьогодні і лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Дякую, хлопці, за відмінну роботу! Є результати і в інших напрямках", - наголосив він.
Також, за словами Зеленського, сьогодні влучили в критичну інфраструктуру.
"За цю добу три енергетичні об'єкти були знищені ворогом", - додав президент.
Нагадаємо, через російські удари завтра по всій Україні можливі віялові відключення світла.
В "Укренерго" пояснили, якою буде їхня тривалість та де шукатиме докладну інформацію.
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