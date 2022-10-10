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Окупанти знову вдарили по Запоріжжю: близько 10 прильотів

Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 10 жовтня російські війська знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Усього було близько 10 прильотів.

"Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Загарбники атакували місто з тимчасово окупованої території – з районів Мелітополя та Бердянська.

Внаслідок атаки було частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

На цей час відомо 14 загиблих та понад 70 постраждалих.

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Запоріжжя