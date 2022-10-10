Оккупанты снова ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшие

Ночью 10 октября российские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
Всего было около 10 прилетов.
"Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Обновлено 03.05
В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.
В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы.
Напомним, 9 октября россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории - из районов Мелитополя и Бердянска.
В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.
На данный момент известно 14 погибших и более 70 пострадавших.
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