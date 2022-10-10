Оккупанты снова ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшие

Всего было около 10 прилетов.

"Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Обновлено 03.05

В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы.

Напомним, 9 октября россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории - из районов Мелитополя и Бердянска.

В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

На данный момент известно 14 погибших и более 70 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.