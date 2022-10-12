Окупанти знову вдарили по Сумській області: у деяких районах зникла електроенергія

Російські війська 12 жовтня завдали артилерійських ударів по об'єктах інфраструктури у Сумській області. У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Є, на жаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території Росії по об'єктах інфраструктури. У Сумському та Шосткінському районах – аварійне відключення електроенергії", - повідомив він.
Живицький зазначив, що графіки віялових відключень оприлюднять, щойно буде можливість скласти їх з технічного погляду.
Крім того, він розповів, що станом на ранок 12 жовтня в області без електропостачання залишалося 247 споживачів.
Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понад 200 прильотів. Ворог застосував гелікоптери та САУ.
У понеділок росіяни також обстріляли Сумську область, внаслідок чого загинула людина.
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