Окупанти знову вдарили по Сумській області: у деяких районах зникла електроенергія

"Є, на жаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території Росії по об'єктах інфраструктури. У Сумському та Шосткінському районах – аварійне відключення електроенергії", - повідомив він.

Живицький зазначив, що графіки віялових відключень оприлюднять, щойно буде можливість скласти їх з технічного погляду.

Крім того, він розповів, що станом на ранок 12 жовтня в області без електропостачання залишалося 247 споживачів.