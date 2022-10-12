Оккупанты вновь ударили по Сумской области: в некоторых районах пропала электроэнергия

Российские войска 12 октября нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Сумской области. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии", - сообщил он.
Живицкий отметил, что графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.
Кроме того, он рассказал, что по состоянию на утро 12 октября в области без электроснабжения оставались 247 потребителей.
Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 200 прилетов. Враг применил вертолеты и САУ.
В понедельник россияне также обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.