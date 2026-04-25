Окупанти знову вдарили по Дніпру та пошкодили підприємство

Масована атака на Дніпро 25 квітня

Нагадаємо, сьогоднішня доба стала для міста однією з найважчих за останній час. Російські війська здійснили масштабний комбінований обстріл України, випустивши 47 ракет та понад 600 ударних дронів. За даними Повітряних сил, саме Дніпро став основною ціллю ворога.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що безпосередньо на Дніпро було спрямовано 10 ракет та 80 безпілотників. Атака призвела до серйозних руйнувань житлового сектору та об'єктів інфраструктури.

Близько 11:30 окупанти завдали повторного удару по місту, поціливши у житлову багатоповерхівку. Загалом за день у Дніпрі підтверджено загибель п'ятьох людей, ще понад 40 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, під час рятувальних операцій було зафіксовано унікальний випадок: в одній із багатоповерхівок ворожий дрон "Шахед" залетів прямо у вікно квартири, проте, на щастя, неймовірна історія обійшлася без додаткових жертв у цьому конкретному епізоді.