Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

У понеділок, 27 лютого, росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" .

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

"Ворожі міномети продовжують стріляти по прикордонним населеним пунктам Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області. Для обстрілів вони застосовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

Правоохоронці проводять контрдиверсійні заходи у Сумській області на постійній основі. Тому жителів просять з розумінням до цього ставитися та повідомляти про підозрілих осіб.

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