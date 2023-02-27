UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

Фото: Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 27 лютого, росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

"Ворожі міномети продовжують стріляти по прикордонним населеним пунктам Сумської області", - йдеться у повідомленні.

  • З 13:10 до 13:15 повідомили про 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Кружок;
  • З 14:20 до 14:45 повідомили про 6 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Будівельне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області. Для обстрілів вони застосовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

Правоохоронці проводять контрдиверсійні заходи у Сумській області на постійній основі. Тому жителів просять з розумінням до цього ставитися та повідомляти про підозрілих осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьВійна в Україні