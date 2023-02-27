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У Сумській області шукають диверсантів: жителів просять повідомляти про підозрілих осіб

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Сумська область, Понеділок 27 лютого 2023 12:10
У Сумській області шукають диверсантів: жителів просять повідомляти про підозрілих осіб Ілюстративне фото: у Сумській області проводять контрдиверсійні заходи (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці проводять контрдиверсійні заходи у Сумській області на постійній основі. Тому жителів просять з розумінням до цього ставитися та повідомляти про підозрілих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Сумській області.

Повідомляється, що у Сумській області тривають та будуть проводитись надалі комплексні контрдиверсійні заходи через продовження строку дії воєнного стану та з урахуванням прикордонного розташування області. Такі дії спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності проти України.

З огляду на це, жителів просять зберігати спокій, з розумінням ставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів.

Окрім того, громадян просять повідомляти управлінню СБУ в Сумській області про підозрілих осіб, які перебувають у регіоні, особливо, якщо вони цікавляться розташуванням військових та стратегічно важливих об'єктів, а також підрозділів Сил оборони. Це можна зробити за номером: 0891-200-533 або повідомляти на електронну адресу управління: usbu_sum@ssu.gov.ua.

Нагадаємо, минулого місяця ворожа ДРГ намагалася прорватися в Сумську область, але українські бійці їй завадили.

Окрім того, правоохоронці викрили 108 російських ДРГ, які діяли на території України від початку повномасштабної війни.

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Служба безпеки України Сумська область ДРГ
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