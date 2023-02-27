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Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из минометов

Фото: Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из минометов (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 февраля, россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" .

"Враждебные минометы продолжают стрелять по приграничным населенным пунктам Сумской области", - говорится в сообщении.

  • С 13:10 до 13:15 сообщили о 5 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Кружок;
  • С 14:20 до 14:45 сообщили о 6 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Строительное.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что российские оккупанты атаковали пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской области. Для обстрелов они использовали реактивные системы залпового огня, дроны и минометы.

Правоохранители проводят контрдиверсионные мероприятия в Сумской области на постоянной основе. Поэтому жителей просят с пониманием к этому относиться и сообщать о подозрительных лицах.

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