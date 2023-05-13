Окупанти знову обстріляли Нікопольський район: поранено людину та пошкоджено інфраструктуру
Сьогодні, 13 травня, російські військові в черговий раз обстріляли території Нікопольського району. В результаті ворожої атаки було поранено людину та пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
За даними Лукашука, важка артилерія ворога вгатила по Нікополю, пошкодивши:
- дві пʼятиповерхівки;
- півдесятка приватних будинків;
- три господарські споруди;
- гараж;
- мікроавтобус;
- електромережі.
Крім того, в результаті російського удару місцевий житель 57 років отримав поранення. Наразі важкопоранений чоловік залишається в реанімації. Медики борються за його життя.
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули двоє людей ще 11 були поранені. Серед жертв є діти.
Вчора російські війська також обстріляли Костянтинівку. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
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