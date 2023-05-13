Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: ранен человек и повреждена инфраструктура

Сегодня, 13 мая, российские военные в очередной раз обстреляли территории Никопольского района. В результате вражеской атаки был ранен человек и повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По данным Лукашука, тяжелая артиллерия врага устроила по Никополю, повредив:

две пятиэтажки;

полдесятка частных домов;

три хозяйственных постройки;

гараж;

микроавтобус;

электросети.

Фото: россияне атаковали территории Никопольского района (t.me/mykola_lukashuk)

Кроме того, в результате российского удара местный житель 57 лет получил ранения. В настоящее время тяжелораненый мужчина остается в реанимации. Медики борются за его жизнь.

Напомним, мы сообщали, что сегодня кафиры обстреляли Константиновку, в результате чего погибли два человека еще 11 были ранены. Среди жертв есть дети.

Вчера российские войска также обстреляли Константиновку. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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