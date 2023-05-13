Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: ранен человек и повреждена инфраструктура
Сегодня, 13 мая, российские военные в очередной раз обстреляли территории Никопольского района. В результате вражеской атаки был ранен человек и повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
По данным Лукашука, тяжелая артиллерия врага устроила по Никополю, повредив:
- две пятиэтажки;
- полдесятка частных домов;
- три хозяйственных постройки;
- гараж;
- микроавтобус;
- электросети.
Кроме того, в результате российского удара местный житель 57 лет получил ранения. В настоящее время тяжелораненый мужчина остается в реанимации. Медики борются за его жизнь.
Напомним, мы сообщали, что сегодня кафиры обстреляли Константиновку, в результате чего погибли два человека еще 11 были ранены. Среди жертв есть дети.
Вчера российские войска также обстреляли Константиновку. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
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