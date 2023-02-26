Окупанти знову обстріляли Херсонську область: є поранений

Сьогодні, 26 лютого, військові РФ вчергове обстріляли території Херсонської області. В результаті атаки поранено чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.
За даними адміністрації, сьогодні ввечері армія РФ вкрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів.
Через російський обстріл поранення дістав 55-річний чоловік. Бригада “швидкої” доставила постраждалого до найближчої лікарні, нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, сьогодні вже двічі повідомляли про вибухи в Херсоні.
Окрім того, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області загинули двоє осіб, ще семеро отримали поранення.
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