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Окупанти знову обстріляли Херсонську область: є поранений

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, військові РФ вчергове обстріляли території Херсонської області. В результаті атаки поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

За даними адміністрації, сьогодні ввечері армія РФ вкрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів.

Через російський обстріл поранення дістав 55-річний чоловік. Бригада “швидкої” доставила постраждалого до найближчої лікарні, нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, сьогодні вже двічі повідомляли про вибухи в Херсоні.

Окрім того, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області загинули двоє осіб, ще семеро отримали поранення.

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