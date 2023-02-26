Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область: есть раненый

Сегодня, 26 февраля, военные РФ в очередной раз обстреляли территории Херсонской области. В результате атаки ранен мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.
По данным администрации, сегодня вечером армия РФ покрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины. Вражеский снаряд попал во двор местных жителей.
Из-за российских обстрелов ранение получил 55-летний мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь.
Напомним, сегодня уже дважды сообщали о взрывах в Херсоне.
Кроме того, в результате вчерашних обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.