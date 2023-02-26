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Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область: есть раненый

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, военные РФ в очередной раз обстреляли территории Херсонской области. В результате атаки ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

По данным администрации, сегодня вечером армия РФ покрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины. Вражеский снаряд попал во двор местных жителей.

Из-за российских обстрелов ранение получил 55-летний мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Напомним, сегодня уже дважды сообщали о взрывах в Херсоне.

Кроме того, в результате вчерашних обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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