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Окупанти знову обстріляли Харківську область: є жертва

Фото: росіяни обстріляли Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові в черговий раз атакували території Харківської області. Сьогодні, 8 жовтня, в результаті обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"На жаль, через терористичні атаки росіян знову гинуть цивільні мешканці Харківської області", - наголосив Синєгубов.

За його даними, внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району загинула 65-річна жінка.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

В неділю, 1 жовтня, ворог вдарив по Харкову ракетами С-300.Було зафіксовано удари трьох ракет у Холодногірському районі міста. Під ударом ворога також опинилося цивільне підприємство. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Удар по Грозі

В п'ятниць, 6 жовтня, російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Балістичні ракети "Іскандер" влучили у кафе та магазин. На момент атаки у кафе відбувалися поминки за полеглим військовим.

Серед жертв атаки 8-річний хлопчик. Цей удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припустили, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Прокуратура Харківської області показала, як виглядає місце удару.

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харковВійна Росії проти України