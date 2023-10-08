Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть жертва

"К сожалению, из-за террористических атак россиян снова погибают гражданские жители Харьковской области", - подчеркнул Синегубов.

По его данным, в результате вражеских обстрелов города Волчанск Чугуевского района погибла 65-летняя женщина.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

В воскресенье, 1 октября, враг ударил по Харькову ракетами С-300. Были зафиксированы удары трех ракет в Холодногорском районе города. Под ударом врага также оказалось гражданское предприятие. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Удар по Грозе

В пятницу, 6 октября, российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Баллистические ракеты "Искандер" попали в кафе и магазин. На момент атаки в кафе происходили поминки за павшим военным.

Среди жертв атаки - 8-летний мальчик. Этот удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

В Воздушных силах предположили, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Прокуратура Харьковской области показала, как выглядит место удара.

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