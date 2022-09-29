Окупанти знову обстріляли Чернігівську та Сумську області: за годину випустили 45 снарядів
Російські війська вкотре обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської області. Попередньо ворожі снаряди впали біля Соснівки та в районі заказника "Шалігінський".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".
"Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) територією України з боку Росії в районі Соснівки та в районі заказника "Шалігінський". Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.
При цьому попередньо боєприпаси потрапили в тваринний комплекс у Соснівці. Також пошкоджено лінії електропередач.
"Ще 10 парафій (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 у напрямку Сеньківки", - зазначають у ОК "Південь".
Нагадаємо, сьогодні на Сумщині українські військові "приземлили" ворожий безпілотник "Орлан-10" зі стрілецької зброї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.