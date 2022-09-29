Окупанти знову обстріляли Чернігівську та Сумську області: за годину випустили 45 снарядів

Російські війська вкотре обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської області. Попередньо ворожі снаряди впали біля Соснівки та в районі заказника "Шалігінський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" .

"Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) територією України з боку Росії в районі Соснівки та в районі заказника "Шалігінський". Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

При цьому попередньо боєприпаси потрапили в тваринний комплекс у Соснівці. Також пошкоджено лінії електропередач.