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Окупанти знову обстріляли Чернігівську та Сумську області: за годину випустили 45 снарядів

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Чернігів, Четвер 29 вересня 2022 15:58
Окупанти знову обстріляли Чернігівську та Сумську області: за годину випустили 45 снарядів Фото: окупанти знову обстріляли Чернігівську та Сумську області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вкотре обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської області. Попередньо ворожі снаряди впали біля Соснівки та в районі заказника "Шалігінський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

"Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) територією України з боку Росії в районі Соснівки та в районі заказника "Шалігінський". Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

При цьому попередньо боєприпаси потрапили в тваринний комплекс у Соснівці. Також пошкоджено лінії електропередач.

"Ще 10 парафій (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 у напрямку Сеньківки", - зазначають у ОК "Південь".

Нагадаємо, сьогодні на Сумщині українські військові "приземлили" ворожий безпілотник "Орлан-10" зі стрілецької зброї.

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