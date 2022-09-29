Оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области: за час выпустили 45 снарядов
Российские войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской области. Предварительно, вражеские снаряды упали возле Сосновки и в районе заказника "Шалигинский".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".
"Около 12:00-13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, предварительно со ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны России в районе Сосновки и в районе заказника "Шалигинский". Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.
При этом, предварительно, боеприпасы попали в животный комплекс в Сосновке. Также повреждены линии электропередач.
"Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12:20-13:10 в направлении Сеньковки", - отмечают в ОК "Юг".
Напомним, сегодня в Сумской области украинские военные "приземлили" вражеский беспилотник "Орлан-10" из стрелкового оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.