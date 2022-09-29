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Оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области: за час выпустили 45 снарядов

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Чернигов, Четверг 29 сентября 2022 15:58
Оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области: за час выпустили 45 снарядов Фото: оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской области. Предварительно, вражеские снаряды упали возле Сосновки и в районе заказника "Шалигинский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

"Около 12:00-13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, предварительно со ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны России в районе Сосновки и в районе заказника "Шалигинский". Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

При этом, предварительно, боеприпасы попали в животный комплекс в Сосновке. Также повреждены линии электропередач.

"Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12:20-13:10 в направлении Сеньковки", - отмечают в ОК "Юг".

Напомним, сегодня в Сумской области украинские военные "приземлили" вражеский беспилотник "Орлан-10" из стрелкового оружия.

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