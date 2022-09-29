Оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области: за час выпустили 45 снарядов

Российские войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской области. Предварительно, вражеские снаряды упали возле Сосновки и в районе заказника "Шалигинский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" .

"Около 12:00-13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, предварительно со ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны России в районе Сосновки и в районе заказника "Шалигинский". Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

При этом, предварительно, боеприпасы попали в животный комплекс в Сосновке. Также повреждены линии электропередач.