Окупанти знову накрили "Градами" Нікопольський район

У ніч на 7 листопада російські окупанти, застосувавши РСЗВ "Град" та важку артилерію, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Павла Резніченка.

"Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мировській та Марганецькій. Люди неушкоджені. Масштаби руйнувань з'ясовуються", - розповів він.

За словами Резніченка, в решті районів області ніч пройшла під звуки сирен, проте обстрілів не зафіксовано.