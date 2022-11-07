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Окупанти знову накрили "Градами" Нікопольський район

Фото: окупанти знову накрили "Градами" Нікопольський район (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 7 листопада російські окупанти, застосувавши РСЗВ "Град" та важку артилерію, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Павла Резніченка.

"Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мировській та Марганецькій. Люди неушкоджені. Масштаби руйнувань з'ясовуються", - розповів він.

За словами Резніченка, в решті районів області ніч пройшла під звуки сирен, проте обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що окупанти обстріляли Сумську область , випустивши по регіону понад 200 снарядів. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна отримала поранення.

Крім того, вчора росіяни обстріляли автомобіль мирного жителя Куп'янського району (Харківська область), коли він повертався додому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська областьокупанти