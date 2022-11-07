Оккупанты вновь накрыли "Градами" Никопольский район

В ночь на 7 ноября российские оккупанты, применив РСЗО "Град" и тяжелую артиллерию, нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Павла Резниченко.
"Нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам – Мировской и Марганецкой. Люди невредимы. Масштабы разрушений выясняются", - рассказал он.
По словам Резниченко, в остальных районах области ночь прошла под звуки сирен, однако обстрелов не зафиксировано.
Напомним, вчера сообщалось, что оккупанты обстреляли Сумскую область, выпустив по региону более 200 снарядов. Вследствие обстрела погибла женщина, еще одна получила ранения.
Кроме того, вчера россияне обстреляли авто мирного жителя Купянского района (Харьковская область), когда он возвращался домой.
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