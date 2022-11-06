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Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена

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Україна, Неділя 06 листопада 2022 22:04
Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена Фото: росіяни обстріляли 7 громад Сумської області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За день, 6 листопада, окупанти випустили 203 снаряди та міни по Сумській області. Одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Під удар потрапили Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади. Так, в Хотінській громаді окупанти вдарили 32 рази із САУ, а після 40 разів із РСЗВ - наслідки уточнюються. В Середино-Будській та Білопільській громадах внаслідок обстрілів були пошкоджені дві електроопори.

По Ворожбянській громаді окупанти спочатку випустили 42 снаряди, а після - ще 30.

"Одна жінка загинула, ще одна поранена. На даний час вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, що 5 листопада впродовж дня під ворожим вогнем опинилися п'ять прикордонних громад Сумської області, а саме: Есманьська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська та Шалигінська.

Раніше повідомлялось, що російські війська протягом години обстрілювали прикордоння Сумської області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки у Білопільській громаді.

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