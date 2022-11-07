ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти знову накрили "Градами" Нікопольський район

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Понеділок 07 листопада 2022 08:41
Окупанти знову накрили "Градами" Нікопольський район Фото: окупанти знову накрили "Градами" Нікопольський район (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 7 листопада російські окупанти, застосувавши РСЗВ "Град" та важку артилерію, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Павла Резніченка.

"Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мировській та Марганецькій. Люди неушкоджені. Масштаби руйнувань з'ясовуються", - розповів він.

За словами Резніченка, в решті районів області ніч пройшла під звуки сирен, проте обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що окупанти обстріляли Сумську область , випустивши по регіону понад 200 снарядів. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна отримала поранення.

Крім того, вчора росіяни обстріляли автомобіль мирного жителя Куп'янського району (Харківська область), коли він повертався додому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область окупанти
NEWS
У Києві завтра вранці розпочнуться екстрені відключення світла
У Києві завтра вранці розпочнуться екстрені відключення світла
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ