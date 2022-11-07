Окупанти знову накрили "Градами" Нікопольський район
У ніч на 7 листопада російські окупанти, застосувавши РСЗВ "Град" та важку артилерію, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Павла Резніченка.
"Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мировській та Марганецькій. Люди неушкоджені. Масштаби руйнувань з'ясовуються", - розповів він.
За словами Резніченка, в решті районів області ніч пройшла під звуки сирен, проте обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що окупанти обстріляли Сумську область , випустивши по регіону понад 200 снарядів. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна отримала поранення.
Крім того, вчора росіяни обстріляли автомобіль мирного жителя Куп'янського району (Харківська область), коли він повертався додому.
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