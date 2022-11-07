ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты вновь накрыли "Градами" Никопольский район

Новина українською →
Днепропетровская область, Понедельник 07 ноября 2022 08:41
Оккупанты вновь накрыли "Градами" Никопольский район Фото: оккупанты вновь накрыли "Градами" Никопольский район (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 7 ноября российские оккупанты, применив РСЗО "Град" и тяжелую артиллерию, нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Павла Резниченко.

"Нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам – Мировской и Марганецкой. Люди невредимы. Масштабы разрушений выясняются", - рассказал он.

По словам Резниченко, в остальных районах области ночь прошла под звуки сирен, однако обстрелов не зафиксировано.

Напомним, вчера сообщалось, что оккупанты обстреляли Сумскую область, выпустив по региону более 200 снарядов. Вследствие обстрела погибла женщина, еще одна получила ранения.

Кроме того, вчера россияне обстреляли авто мирного жителя Купянского района (Харьковская область), когда он возвращался домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область окупанти
NEWS
В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света
В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ