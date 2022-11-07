Оккупанты вновь накрыли "Градами" Никопольский район

В ночь на 7 ноября российские оккупанты, применив РСЗО "Град" и тяжелую артиллерию, нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Павла Резниченко.

"Нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам – Мировской и Марганецкой. Люди невредимы. Масштабы разрушений выясняются", - рассказал он.

По словам Резниченко, в остальных районах области ночь прошла под звуки сирен, однако обстрелов не зафиксировано.