У Кривому Розі через ракетну атаку ворога проводять аварійно-рятувальну операцію

У Кривому Розі після російської ракетної атаки ввечері напередодні були розпочаті аварійно-рятувальні роботи. Були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Між тим дані щодо можливих постраждалих наразі не з'являлися. Глава ОВА додав, що наслідки обстрілу "уточнюються"

Згодом глава Дніпропетровської обласної війскової адміністрації Сергій Лисак розповів, що у Кривому Розі внаслідок ворожих ракетних ударів горіла автівка, але полум'я вже загасили.

Пізніше влада міста закликала мешканців Кривого Рогу дотримуватися інформ-тиші, й не викладати в інтернет місця "прильотів" тощо.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері, 19 жовтня, російські окупанти двічі били по Кривому Розу балістичним озброєнням . У місті було чути вибухи.

"Найближчий Пункт незламності - ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83", - додав він.

За словами керівника Ради оборони міста, туди "вже везуть будматеріали - плівку, ОСБ та інше".

Також мешканців постраждалих будинків внаслідок російського ракетного обстрілу закликали звертатися до штабу допомоги людям. Він розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби", - розповів він.

Нагадаємо, раніше, 27 вересня, російські загарбники завдали удару балістикою по будівлі управління поліції Кривого Рогу. Тоді через ворожу атаку були постраждалі та загибла.

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