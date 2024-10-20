У Кривому Розі завершили рятувальну операцію після атаки РФ (фото)

У Кривому Розі працівники ДСНС завершили рятувальну операцію після атаки РФ у ніч на 20 жовтня. Постраждали 17 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Пошкоджений і газогін. Потрощені майже три десятки автомобілів", - зазначив Лисак.

"У Кривому Розі завершена рятувальна операція на місці нічної атаки. Серед постраждалих три жінки і 14 чоловіків", - розповів він..

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області балістикою. Загалом РФ запустила по місту дві балістичні ракети.

У Кривому Розі вибухи пролунали пізно увечері 19 жовтня. По місту РФ вдарила двічі з перервою у півгодини. Вже близько 2:00 ночі у Кривому Розі було відомо про 13 постраждалих після атаки РФ. Пізніше кількість поранених через обстріл Кривого Рогу зросла до 17 людей.

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