Окупанти знову атакували критичну інфраструктуру у Херсоні: названі наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Сьогодні близько 11:00 російські війська обстріляли управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинну та актову зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив він.

Як зазначив Янушевич, це вже друга атака на це підприємство - під час першої, що сталася 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але будівля не постраждала.