Окупанти знову атакували критичну інфраструктуру у Херсоні: названі наслідки

Російська армія у вівторок, 17 січня, обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Сьогодні близько 11:00 російські війська обстріляли управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинну та актову зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив він.
Як зазначив Янушевич, це вже друга атака на це підприємство - під час першої, що сталася 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але будівля не постраждала.
Нагадаємо, ми писали, щоу Херсоні сьогодні, 17 січня, двічі повідомлялося про вибухи. В облраді підтвердили, що окупанти продовжують масований обстріл міста.
Також повідомлялося, що російські окупанти минулої доби, 16 січня, обстріляли територію Херсонської області 102 рази.
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