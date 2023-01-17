Вже вдруге за добу. В Херсоні знову лунають вибухи

Фото: в Херсоні знову лунають вибухи (GettyImages)

У вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це вже друге повідомлення про вибухи сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.