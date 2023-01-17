Оккупанты вновь атаковали критическую инфраструктуру в Херсоне: названы последствия

Российская армия во вторник, 17 января, обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил он.
Как отметил Янушевич, это уже вторая атака на это предприятие - во время первой, произошедшей 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но здание не пострадало.
Напомним, мы писали, что в Херсоне сегодня, 17 января, дважды сообщалось о взрывах. В облсовете подтвердили, что оккупанты продолжают массированный обстрел города.
Также сообщалось, что российские оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.
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