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Оккупанты вновь атаковали критическую инфраструктуру в Херсоне: названы последствия

Фото: оккупанты вновь атаковали критическую инфраструктуру в Херсоне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия во вторник, 17 января, обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил он.

Как отметил Янушевич, это уже вторая атака на это предприятие - во время первой, произошедшей 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но здание не пострадало.

Напомним, мы писали, что в Херсоне сегодня, 17 января, дважды сообщалось о взрывах. В облсовете подтвердили, что оккупанты продолжают массированный обстрел города.

Также сообщалось, что российские оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.

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