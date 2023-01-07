Окупанти знову атакували Донецьку область: є загиблі та поранені
Російські війська за минулу добу атакували чотири населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, ще семеро людей поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 6 січня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Червоній Горі. Ще 7 людей в області отримали поранення", - написав він.
Зазначається, що всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1292 особи, ще 2823 громадянські отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вчора російські окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки є потрапляння до приватного житлового будинку.
Також росіяни обстріляли Курахове на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та лікарня.
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