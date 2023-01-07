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Оккупанты вновь атаковали Донецкую область: есть погибшие и раненые

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Донецкая область, Суббота 07 января 2023 08:41
Оккупанты вновь атаковали Донецкую область: есть погибшие и раненые Фото: оккупанты вновь атаковали Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки атаковали четыре населенных пунктов Донецкой область. Вследствие обстрелов погибли двое гражданских, еще семь человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Красной Горе. Еще 7 человек в области получили ранения", - написал он.

Отмечается, что всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1292 человека, еще 2823 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские оккупанты дважды ударили ракетами по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки есть попадание в частный жилой дом.

Также россияне обстреляли Курахово в Донецкой области. Вследствие атаки повреждены жилые дома и больница.

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