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Оккупанты сносят Мариуполь "под ноль" и хотят завезти 50 тысяч россиян

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Мариуполь, Понедельник 09 января 2023 10:32
Оккупанты сносят Мариуполь "под ноль" и хотят завезти 50 тысяч россиян Фото: оккупанты сносят Мариуполь "под ноль" и хотят завезти 50 тысяч россиян (t.me/andriyshTime)
Автор: Елизавета Драбкина

Россиян массово завозят во временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы они проводили работы по сносу пострадавших в результате российских атак домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь продолжают уничтожать без перерыва и выходных. Сегодня ожидается новая волна гражданских оккупантов после новогодних праздников. Главная задача - максимальный снос и расчистка в состояние "ноль"", - написал он.

Андрющенко также отметил, что в январе ожидается прибытие до 50 тысяч россиян в Мариуполь.

Напомним, россияне начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

Между тем, как сообщало РБК-Украина, 6 января с главной площади Мариуполя исчез российский флаг.

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