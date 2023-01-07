На головній площі Маріуполя зник російський прапор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Андрющенко припустив, що це маріупольський спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що "у окупантів в місті щось з обличчям".

"І до хороших новин. В Маріуполі видалили російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов", - розповів він.

Нагадаємо, російські військові почали посилювати свою протиповітряну оборону навколо Маріуполя. Вони перекидають туди зенітні ракетні комплекси.

До цього, кілька тижнів тому, в Маріуполі пролунав гучний вибух, після якого у бік Бердянська полетіло кілька вертольотів.

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