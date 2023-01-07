ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На головній площі Маріуполя зник російський прапор

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 07 січня 2023 15:48
На головній площі Маріуполя зник російський прапор Фото: на головній площі Маріуполя зник російський прапор (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 6 січня, із головної площі тимчасово окупованого Маріуполя зник російський прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"І до хороших новин. В Маріуполі видалили російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов", - розповів він.

На головній площі Маріуполя зник російський прапор

Андрющенко припустив, що це маріупольський спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що "у окупантів в місті щось з обличчям".

Нагадаємо, російські військові почали посилювати свою протиповітряну оборону навколо Маріуполя. Вони перекидають туди зенітні ракетні комплекси.

До цього, кілька тижнів тому, в Маріуполі пролунав гучний вибух, після якого у бік Бердянська полетіло кілька вертольотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет