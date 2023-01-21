Окупанти зносять чергову багатоповерхівку у Маріуполі, на черзі ще 1000 будинків (відео)

"Маріуполь. Вулиця Троїцька, 44. Знесення чергового будинку росіянами", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначають, що демонтуючи ці домівки, росіяни влаштовують справжні бетонні братські могили. Адже на деяких досі перебувають тіла вбитих, під час блокади, маріупольців. Окупанти планують знести ще 1000 таких багатоповерхівок.

"Цинічна спроба сховати свої злочини. Таких знесених з мапи Маріуполя будинків вже понад 50. При цьому, людей ставлять перед фактом знесення, не даючи нормально переїхати", - додали у міськраді.

Люди, будинки яких планують зносити, змушені самостійно вирішувати це питання, щоб не залишитися на вулиці.