Окупанти знайшли спосіб, як "в темну" залучати курсантів до участі у війні

Окупанти відправляють курсантів на війну в Україну. На фронт, зокрема, на Покровський напрямок, вони прибувають під виглядом "практики".

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Інформатор, який працює в Академії Військово-Морського Флоту в Сосновому Бору Ленінградської області, повідомив, що військове керівництво активно використовує курсантів для участі у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, під виглядом "практики" їх відправляють у зони бойових дій у Запорізьку та Донецьку області.

"Достовірно відомо, що вони "практикуються» у 336-й бригаді морської піхоти, що задіяна на Покровському напрямку", - зазначають в "АТЕШ".

Партизани наголошують, що Академія Військово-Морського Флоту РФ спеціалізується на підготовці екіпажів атомних підводних човнів і фахівців з ядерних енергетичних установок.