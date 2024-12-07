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Оккупанты нашли способ, как "в темную" привлекать курсантов к участию в войне

Россия, Суббота 07 декабря 2024 10:02
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Оккупанты нашли способ, как "в темную" привлекать курсантов к участию в войне Фото: Россия привлекает курсантов к войне в Украине под видом "практики" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты отправляют курсантов на войну в Украине. На фронт, в частности, на Покровское направление, они прибывают под видом "практики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Информатор, работающий в Академии Военно-Морского Флота в Сосновом Бору Ленинградской области, сообщил, что военное руководство активно использует курсантов для участия в войне против Украины", - говорится в сообщении.

По данным партизан, под видом "практики" их отправляют в зоны боевых действий в Запорожскую и Донецкую области.

"Достоверно известно, что они "практикуются" в 336-й бригаде морской пехоты, которая задействована на Покровском направлении", - отмечают в "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что Академия Военно-Морского Флота РФ специализируется на подготовке экипажей атомных подводных лодок и специалистов по ядерным энергетическим установкам.


Война в Украине

Российские войска вторглись в Украину в феврале 2022 года. С того времени, несмотря на уверения главы Кремля Владимира Путина в обратном, Россия активно привлекает срочников и курсантов для участия в войне в Украине.

Например, недавно партизаны узнали, что оккупанты активно окапываются вдоль побережья Евпатории в ожидании удара Сил обороны. Из-за дефицита личного состава для этого привлекаются срочники.

Отметим, что о том, что срочники участвуют в войне стало известно еще летом 2022 года. Тогда украинские разведчики перехватили разговор захватчиков, из которого стало известно, что российские срочники проходят службу сразу на войне.

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