Оккупанты нашли способ, как "в темную" привлекать курсантов к участию в войне

Оккупанты отправляют курсантов на войну в Украине. На фронт, в частности, на Покровское направление, они прибывают под видом "практики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Информатор, работающий в Академии Военно-Морского Флота в Сосновом Бору Ленинградской области, сообщил, что военное руководство активно использует курсантов для участия в войне против Украины", - говорится в сообщении.

По данным партизан, под видом "практики" их отправляют в зоны боевых действий в Запорожскую и Донецкую области.

"Достоверно известно, что они "практикуются" в 336-й бригаде морской пехоты, которая задействована на Покровском направлении", - отмечают в "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что Академия Военно-Морского Флота РФ специализируется на подготовке экипажей атомных подводных лодок и специалистов по ядерным энергетическим установкам.



