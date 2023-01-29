Окупанти змушують населення покидати свої домівки поблизу лінії фронту, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Людей навколо фронту, з сіл і навіть населених пунктів Кремінна, Рубіжне - окупанти починають виганяти, відправляють їх кудись, без пропозиції нового житла, просто виганяють. Вони закривають міста на в’їзд та виїзд", - розповів голова адміністрації.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, новий великий наступ російських військ у Луганській області не виключається. Ворог має достатньо живої сили, якою закидує позиції і потроху йде вперед.

Нагадаємо, що аналітики ISW у свіжому зведенні оцінили ризик нового наступу військ РФ. На їх думку, Росія може провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей, але малоймовірно, що окупанти зможуть утримати ці позиції.

Додамо, за даними української розвідки, головне поле бою, де проходитимуть вирішальні та тяжкі бої, зосереджуватиметься саме у Донецькій та Луганській областях, які росіяни наразі намагаються повністю окупувати.

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