Дві області. В розвідці сказали, де будуть проходити вирішальні бої

Головне поле бою, де проходитимуть вирішальні та тяжкі бої, зосереджуватиметься у двох областях. Донецькій та Луганській, які росіяни наразі намагаються повністю окупувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Delfi.ee.

"Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках. Вони не змогли виконати своє головне завдання, з якого розпочинали так звану "спеціальну військову операцію" - повну окупацію Донецької та Луганської областей. Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області", - розповів Скібіцький.

Він підкреслив, те, що головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар.

Нагадаємо, також представник ГУР МО розповів, коли настане вирішальний момент у війні.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України".

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