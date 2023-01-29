Оккупанты заставляют население покидать свои дома у линии фронта, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Людей вокруг фронта, из сел и даже населенных пунктов Кременная, Рубежное - оккупанты начинают выгонять, отправляют их куда-то, без предложения нового жилья, просто выгоняют. Они закрывают города на въезд и выезд", - рассказал глава администрации.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, новое большое наступление российских войск в Луганской области не исключается. Враг имеет достаточно живой силы, которая забрасывает позиции и понемногу идет вперед.

Напомним, что аналитики ISW в свежей сводке оценили риск нового наступления войск РФ. По их мнению, Россия может провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых станет полный захват Донецкой и Луганской областей, но маловероятно, что оккупанты смогут удержать эти позиции.

Добавим, что, по данным украинской разведки, главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредотачиваться именно в Донецкой и Луганской областях, которые россияне пытаются полностью оккупировать.

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