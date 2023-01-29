Гайдай оцінив можливість нового великого наступу росіян в Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (в контексті самого населення РФ і можливості мобілізувати сили - ред.) - це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількість так потроху просуваються вперед", - розповів Гайдай.

При цьому він зазначив, в Луганській області хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

"І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що аналітики ISW у свіжому зведенні оцінили ризик нового наступу військ РФ. На їх думку, Росія може провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей, але малоймовірно, що окупанти зможуть утримати ці позиції.

Додамо, за даними української розвідки, головне поле бою, де проходитимуть вирішальні та тяжкі бої, зосереджуватиметься саме у Донецькій та Луганській областях, які росіяни наразі намагаються повністю окупувати.

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