Окупанти змушують населення Луганської області здавати кров для армії РФ

"Більшість лікарень тимчасово окупованих територій області обслуговують виключно російських солдатів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фейкова "адміністрація" на окупованій частині Луганської області продовжує перепрофільовувати медичні заклади на військові шпиталі. Все більше лікарень стали закритими для цивільних й обслуговують лише російських солдатів.

"Аби надавати безпечні послуги російським солдатам, окупанти звозять до тимчасово окупованих територій медичні бригади з РФ", - додали в ЦНС.

За інформацією від місцевих мешканців, працівників бюджетних "установ" змушують терміново здавати кров для потреб армії РФ.