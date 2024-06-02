ua en ru
Нд, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти змушують бюджетників здавати кров для поранених солдатів, - ЦНС

Херсонська область, Неділя 02 червня 2024 01:21
UA EN RU
Окупанти змушують бюджетників здавати кров для поранених солдатів, - ЦНС Фото: загарбники на ТОТ примушують бюджетників здавати кров для солдат РФ (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованих районах Херсонської області колаборанти організували здачу крові працівниками бюджетної сфери для поранених російських солдат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що з метою збору крові мобільний комплекс забору їздить по районних центрах області. Потреба у донорській крові виникла через великий наплив поранених окупантів до місцевих лікарень.

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС також зазначили, що на тимчасово окупованих територіях України лікарні переповнені пораненими російськими солдатами.

Аналогічна ситуація і в окупованому Криму. Тут кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, оскільки дедалі більше лікарень півострова перепрофільовуються на військові шпиталі.

Ситуація на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Криму Росія планує вилучити близько 900 земельних ділянок на потреби своєї армії.

Також загарбники нав'язують отримання паспортів РФ людям з інвалідністю.

Крім того, на окупованих територіях росіяни мобілізують українців віком понад 60 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Хоче бути президентом-лузером? Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
Хоче бути президентом-лузером? Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде