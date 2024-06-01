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У Криму Росія відбирає землі для потреб своєї армії

Субота 01 червня 2024 08:45
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У Криму Росія відбирає землі для потреб своєї армії Фото: окупанти відбирають земельні ділянки в Криму (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Криму Росія планує вилучити понад 950 земельних ділянок для потреб своєї загарбницької армії. Відповідний наказ видало Міністерство оборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Як зазначається, вилучення відбудеться без попереднього викупу земель у їх власників, оскільки окупаційна влада виправдовує свої дії воєнним станом.

Також в дію введено наказ про режимні об'єкти, до яких входить більша частина земель Севастополя. Центр національного спротиву повідомляє, що жодне право власності на землю чи нерухомість, навіть якщо воно оформлено відповідно до російського законодавства – не має юридичної сили.

У ЦНС додали, що від початку окупації українських земель, Росія чинить терор щодо цивільного населення. Так, до прикладу, окупанти вимагають від селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до нового законодавства. В іншому випадку – селянам погрожують націоналізувати ділянки.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Її робота була заблокована.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові скаржаться, що в Криму прилітає по їх військових аеродромах.

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