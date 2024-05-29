ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загарбники на окупованих територіях мобілізують українців віком більше 60 років, - ЦНС

Україна, Середа 29 травня 2024 14:54
UA EN RU
Загарбники на окупованих територіях мобілізують українців віком більше 60 років, - ЦНС Фото: загарбники на окупованих територіях мобілізують українців віком 60+ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з МО РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

Як зазначається, при цьому загарбники обіцяють, що чоловіки проходитимуть службу у тилових підрозділах.

Як пояснюють в ЦНС, окупанти вдаються до таких дій через вкрай невтішнку ситуацію з поповненням особового складу армії РФ.

"Тому (вороги - ред.) й вдаються колаборанти до таких “крайніх” заходів. А ще масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені кремлем задачі", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву інформують, що тільки на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. Водночас випадки залишення військової частини помножилися у декілька десятків разів.

"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ", - наголошують у ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях

Нагадаємо, через високі втрати серед особового складу окупанти намагаються схилити до співпраці в рамках військової діяльності місцевих мешканців на окупованих територіях.

Втрат в армії РФ серед особового складу настільки багато, що зокрема загарбники були змушені розгортати додаткові морги на території окупованої Луганської області.

Також ми повідомляли, що окупантам не вистачає фельдшерів і медиків як у цивільному, так і у військовому обслуговуванні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи