Загарбники на окупованих територіях мобілізують українців віком більше 60 років, - ЦНС
На тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з МО РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.
Як зазначається, при цьому загарбники обіцяють, що чоловіки проходитимуть службу у тилових підрозділах.
Як пояснюють в ЦНС, окупанти вдаються до таких дій через вкрай невтішнку ситуацію з поповненням особового складу армії РФ.
"Тому (вороги - ред.) й вдаються колаборанти до таких “крайніх” заходів. А ще масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені кремлем задачі", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву інформують, що тільки на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. Водночас випадки залишення військової частини помножилися у декілька десятків разів.
"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ", - наголошують у ЦНС.
Ситуація на окупованих територіях
Нагадаємо, через високі втрати серед особового складу окупанти намагаються схилити до співпраці в рамках військової діяльності місцевих мешканців на окупованих територіях.
Втрат в армії РФ серед особового складу настільки багато, що зокрема загарбники були змушені розгортати додаткові морги на території окупованої Луганської області.
Також ми повідомляли, що окупантам не вистачає фельдшерів і медиків як у цивільному, так і у військовому обслуговуванні.
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