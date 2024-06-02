Оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для раненых солдат, - ЦНС

Во временно оккупированных районах Херсонской области коллаборационисты организовали сдачу крови работниками бюджетной сферы для раненых российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что с целью сбора крови мобильный комплекс забора ездит по районным центрам области. Потребность в донорской крови возникла из-за большого наплыва раненых оккупантов в местные больницы.

"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно учителя", - отмечается в сообщении.

В ЦНС также отметили, что на временно оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными российскими солдатами.

Аналогичная ситуация и в оккупированном Крыму. Здесь кремлевские подопечные продолжают ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги, поскольку все больше больниц полуострова перепрофилируются в военные госпитали.