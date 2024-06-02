Оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для раненых солдат, - ЦНС
Во временно оккупированных районах Херсонской области коллаборационисты организовали сдачу крови работниками бюджетной сферы для раненых российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что с целью сбора крови мобильный комплекс забора ездит по районным центрам области. Потребность в донорской крови возникла из-за большого наплыва раненых оккупантов в местные больницы.
"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно учителя", - отмечается в сообщении.
В ЦНС также отметили, что на временно оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными российскими солдатами.
Аналогичная ситуация и в оккупированном Крыму. Здесь кремлевские подопечные продолжают ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги, поскольку все больше больниц полуострова перепрофилируются в военные госпитали.
Ситуация на оккупированных территориях
Во временно оккупированном Крыму Россия планирует изъять более 900 земельных участков на нужды своей армии.
Также захватчики навязывают получение паспортов РФ людям с инвалидностью.
Кроме того, на оккупированных территориях россияне мобилизуют украинцев старше 60 лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.