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Оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для раненых солдат, - ЦНС

Херсонская область, Воскресенье 02 июня 2024 01:21
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Оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для раненых солдат, - ЦНС Фото: захватчики на ВОТ заставляют бюджетников сдавать кровь для солдат РФ (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированных районах Херсонской области коллаборационисты организовали сдачу крови работниками бюджетной сферы для раненых российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что с целью сбора крови мобильный комплекс забора ездит по районным центрам области. Потребность в донорской крови возникла из-за большого наплыва раненых оккупантов в местные больницы.

"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно учителя", - отмечается в сообщении.

В ЦНС также отметили, что на временно оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными российскими солдатами.

Аналогичная ситуация и в оккупированном Крыму. Здесь кремлевские подопечные продолжают ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги, поскольку все больше больниц полуострова перепрофилируются в военные госпитали.

Ситуация на оккупированных территориях

Во временно оккупированном Крыму Россия планирует изъять более 900 земельных участков на нужды своей армии.

Также захватчики навязывают получение паспортов РФ людям с инвалидностью.

Кроме того, на оккупированных территориях россияне мобилизуют украинцев старше 60 лет.

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